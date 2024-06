Calciomercato Juve, Zirkzee torna in lista: il feeling con Motta decisivo

Joshua Zirkzee ha continuato ad avere un posto speciale nei pensieri ambiziosi di Thiago Motta, apparentemente scomparso dai radar dopo il viaggio in moto con la moglie Angela e l’annuncio social della firma con la Juve. Eppure Thiago, secondo i rumors localizzato ancora nella villa di Cascais a picco sull’oceano, continua a tessere la complicata tela del mercato insieme al sarto Giuntoli, con il quale c’è condivisione totale su piani e progetti. E così, oltre alle trattative già avviate (il terzino Wendell, gli esterni Greenwood e Luis Henrique), a un passo dall’essere chiuse (Douglas Luiz) oppure già blindate (Di Gregorio), ne resta una rimasta fin qui sotto traccia, però sempre viva: quella per il pupillo Zirkzee, che nei giorni scorsi ha chiuso le valigie e salutato le vacanze per rispondere alla convocazione in extremis dell’Olanda. Il terzo occhio di Joshua, quello che in campo gli permette di vedere autostrade dove altri forse intuiscono sentieri, è rimasto però vigile sul mercato.

La richiesta per Zirkzee



Dopo un anno di apprendistato, nella seconda stagione insieme al Bologna, Thiago ha letteralmente modellato il talento dell’attaccante scuola Bayern, rendendolo un profilo più unico che raro nel panorama europeo. Un centravanti con il senso del gol (anche se quota 11 è uno score sicuramente migliorabile) e i piedi da trequartista, capace di giocare anche a 30-40 metri dalla porta per liberare lo spazio ai centrocampisti-incursori. «È un ragazzo per bene che vuole vincere, non posso paragonarlo ad altri: è speciale ed è diventato un leader» è stato solo uno dei tanti apprezzamenti dell’allenatore nel corso della stagione. Motta spinge per avere Zirkzee anche alla Juve; nel suo piano tattico Joshua agirebbe sulla trequarti alle spalle di Vlahovic, potendo anche sostituire Dusan nell’ottica delle rotazioni necessarie in una stagione con cinque diverse competizioni che rischia di superare le 70 partite. Il nodo del serbo, al momento, risulta complesso da sciogliere: lo stipendio di Vlahovic salirà a 12 milioni netti e questo rende difficile una sua cessione, ma nell’ottica di Motta un problema societario potrebbe anche trasformarsi in un vantaggio tecnico. I costi dell’operazione Zirkzee, come sappiamo, sono alti. «Non vorremmo cedere nessuno, ma l’unico che ha facoltà di decidere il suo futuro è proprio Joshua» ha ripetuto più volte l’ad del Bologna, Fenucci. L’olandese, che accetta uno stipendio da 4 milioni più bonus, ha infatti una clausola da 40 milioni che rappresenta una sorta di passepartout per chiunque volesse investire sul 23enne.