Juve, Saelemaekers è il jolly per Thiago Motta: la trattativa

Nel mercato esistono affari in salita e piani inclinati. Ecco perché la traiettoria in discesa che ha portato la Juventus verso Alexis Saelemaekers va seguita con molta attenzione. Mentre Giuntoli tesse con pazienza la tela per gli obiettivi più chiacchierati dell’estate bianconera - da Douglas Luiz a Zirkzee, fino a Koopmeiners e Calafiori - continua pure a portare avanti una trattativa silenziosa per il calciatore belga, jolly utilizzato 30 volte da Motta nell’ultimo campionato dei miracoli a Bologna. I rossoblù lo avevano preso in prestito dal Milan per 500 mila euro con diritto di riscatto a 9 milioni, ma Vincenzo Italiano non avrebbe indicato come prioritaria la sua conferma. A quel punto, il Bologna riverserebbe volentieri quel tesoretto per riforzare altri reparti, mentre Alexis adesso sogna di seguire il maestro Thiago .

Juve, Saelemaekers è un tuttofare

Del resto, la nuova Juve fluida e camaleontica avrebbe bisogno proprio di un calciatore con le caratteristiche di Saele: ala offensiva o esterno di centrocampo utilzzabile sia a destra sia a sinistra, all’occorrenza seconda punta e disponibile pure ad adattarsi ai compiti della mezzala; a richiesta, sa fare anche il terzino. Insomma, la disponibilità al sacrificio non gli manca e la capacità di fare cinque ruoli diversi permetterebbe vari stravolgimenti tattici. «Penso che se un giocatore fa un ruolo solo deve essere un fenomeno - ha detto Motta poche settimane fa, facendo capire perché stravede per calciatori come Saelemaekers - altrimenti deve essere capace, con intelligenza calcistica, di saper interpretare più ruoli». Come un fedelissimo soldato che riabbraccia il suo generale, Alexis diventerebbe un elemento di congiunzione tra Motta e il gruppo agevolando l’adattamento dei calciatori bianconeri alle idee del tecnico. Tra i due, neanche a dirlo, c’è un rapporto speciale. Motta a inizio stagione parlò in questi termini di quello che, da lì a breve, sarebbe diventato un suo pupillo: «Si è inserito nel gruppo in maniera fantastica, ci tiene a fare la differenza in ogni situazione di gioco. È un grande giocatore». Poche settimane dopo, Alexis ricambiò la stima: «Al Milan avevo perso la gioia. Motta mi ha detto “Tu sarai importante per me”. Semplicità che mi ha ridato il sorriso».

Juve-Saelemaekers: la trattativa

La Juve non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale, ma proprio alla luce del pressing di Thiago sta riflettendo su una proposta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 7-8 milioni. C’è ancora distanza rispetto alla richiesta del Milan (11 milioni), ma non sembra così impossibile da colmare. Dopotutto, Saelemaekers preferirebbe non tornare al Milan dopo che i rossoneri hanno preferito cederlo nonostante lui sia stato uno dei protagonisti dello scudetto del 2022. Rispetto ad altre piazze, a Torino partirebbe forse più indietro nelle gerarchie, però con la prospettiva di disputare comunque tante partite tra Serie A, Champions, Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per club. E poi, al di là delle questioni tattiche, un uomo di fiducia serve sempre; soprattutto quando si esce da una zona di comfort per navigare in mare aperto. Motta, che si trova proprio in questa situazione, sta giocando d’anticipo.