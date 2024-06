Juve, Rabiot saluta: in arrivo c’è Thuram

Douglas Luiz per incominciare,. La rivoluzione bianconera va avanti con l’obiettivo ben puntato sul centrocampo, il reparto che più di altri necessità di una iniezione di qualità, personalità e geometrie. Ecco perché la prima missione estiva del tandem Giuntoli-Thiago Motta si sta concentrando sul motore della Juve che verrà, poi si penserà al resto, nello specifico all’attacco. Avanti con la mediana, dunque, dove il primo volto nuovo è appunto Douglas Luiz. La scorsa notte, il brasiliano ha esordito in Copa America nella rotonda vittoria della Seleçao sul Paraguay dopo aver completato le visite mediche per i bianconeri. Era l’ultimo passaggio prima della firma del contratto fino al 2029 (a 4 milioni più bonus), dello scambio dei documenti con l’Aston Villa e dell’annuncio il maxi scambio con il club di Birmingham, cui andranno Iling-Junior e Barrenchea (più 22 milioni). La strada del rinnovamento adesso porta a Nizza e a Khéphren Thuram.il direttore tecnico bianconero ha già raggiunto l’intesa con il giocatore per un contratto fino al 2029 e adesso è all’opera per la stretta di mano con il club francese. C’è distanza tra domanda (25 milioni) e offerta (15) ma non appare incolmabile. Il Nizza, infatti, è consapevole di dover abbassare le pretese visto che Thuram andrà in scadenza l’anno prossimo. L’assist a Giuntoli verrà fornito dai bonus, legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. L’intento della Juve è di chiudere a 18 milioni, massimo 20, e di farlo in fretta.