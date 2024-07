Juve, nella testa di Giuntoli e Motta: ecco il piano scudetto ed Europa

"Thiago, hai presente Aristotele?". Giuntoli deve averla buttata sulla filosofia per spiegare a Motta che qualsiasi storia di successo si divide in tre atti: inizio, svolgimento e fine. Lo pensano anche quelli abituati alla concretezza: "Stiamo portando a termine l’aumento di capitale - aveva spiegato a marzo l’ad Scanavino - un’iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio". La rigida dieta economica, necessaria per far tornare a respirare bilanci in grande sofferenza, ha avuto pesanti ripercussioni sulle ambizioni tecniche della formazione di Allegri, ma nel prossimo triennio la cinta tornerà lentamente ad allentarsi. Il 2027 è l’orizzonte verso il quale tendono un po’ tutti alla Continassa: da Motta, che ha firmato un contratto giust’appunto triennale, alla proprietà Elkann che ha chiesto a Giuntoli di competere fino alla fine per il tricolore nel 2025, di vincerlo entro il 2026 e di raggiungere il livello delle big della Champions per l’ultima delle tre stagioni. Il mercato in tre atti ha già una direzione chiara: il rinforzamento del centrocampo resta la priorità di questa sessione estiva, la prossima si concentrerà sull’attacco per risolvere il nodo Vlahovic (12 milioni netti di stipendio sono considerati un lusso), mentre nel 2026, l’anno in cui presumibilmente il reparto perderà capitan Danilo, avverranno le grandi manovre in difesa. Questo non significa che Giuntoli ragionerà per compartimenti stagni: la sua tela viene tessuta continuamente anche grazie al supporto dei fidatissimi collaboratori Pompilio e Stefanelli, che lo hanno raggiunto da Napoli, e ogni possibile occasione verrà valutata di volta in volta.