Di Gregorio, visite mediche con la Juve: l'arrivo al J Medical tra i tifosi

Primo giorno in bianconero per Michele Di Gregorio . Il portiere che la Juventus ha acquistato dal Monza è arrivato questa mattina al J Medical . All’ Allianz Stadium l'estremo difensore si sottoporrà a sottoporsi ai test medici di rito: ultimo passo prima di aggregarsi definitivamente alla sua nuova squadra.

Di Gregorio, calorosa accoglienza dei tifosi della Juve

Calorosa accoglienza per il classe 1997, che si è fermato per qualche minuto per firmare autografi e scattare selfie, poi è entrato al J Medical per cominciare le visite. Per Di Gregorio sta per iniziare una nuova avventura dopo le 144 partite con la maglia dei brianzoli.