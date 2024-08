Thiago Motta lo fa fuori insieme a Chiesa: chi è in pole per Nicolussi Caviglia

Hans Nicolussi Caviglia non rientra nei piani di Thiago Motta. L'ultima conferma è arrivata dall'assenza del centrocampista dai convocati per l'amichevole contro il Brest, in programma stasera. Un segnale inequivocabile sul desiderio di Cristiano Giuntoli di trovare una nuova collocazione al ragazzo cresciuto nelle giovanili del club e molto legato ai colori bianconeri. Ci saranno, quindi, presto novità di calciomercato, considerando che il classe 2000 ha ricevuto diverse offerte dalla A e dalla B. In particolare, come raccontato, si segnala il forte interesse di Eusebio Di Francesco, che vorrebbe allenarlo a Venezia dopo averlo corteggiato anche ai tempi del Frosinone. L'operazione potrebbe scaldarsi nelle prossime ore con la Juve, ricordiamolo, determinata a sfoltire la rosa prima dell'inizio del campionato.