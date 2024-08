Calciomercato Juve, sprint Galeno. E si rilancia per Koopmeiners

C ' è una Juve reale e una ideale. La prima sarebbe chiamata a fare di necessità virtù in una stagione drammaticamente congestionata, fatta di cinque competizioni e almeno una sessantina di partite da giocare; l’altra avrebbe rotazioni e qualità a sufficienza per tornare a imporsi, almeno in Italia, prima di iniziare a programmare l’assalto all’Europa nel futuro. Tra questi due estremi, cioè tra il concreto e l’immaginario, ci sono 13 giorni - tanto manca a Juve-Como, prima di campionato - e almeno tre titolari da aggiungere alla formazione di Motta, che aspetta novità importanti sul mercato dopo i fuochi d’artificio sparati tra la fine di giugno e l’inizio di luglio con Douglas Luiz e Thuram.



Juve, c'è Galeno in pole

Sistemata la porta e puntellato il centrocampo, in attesa di capire che fine faranno gli esuberi, la Juve vorrebbe cominciare a collaudare la difesa, rinforzare la trequarti con Koopmeiners e rimpolpare un attacco sguarnito dalle cessioni di Soulé e Kean e dall’esclusione eccellente di Chiesa. Sono tre partite differenti, con le risorse a disposizione che mai come in questo caso non possono essere considerati vasi comunicanti.

l’agente di Wenderson Galeno. Il brasiliano del Porto, 47 presenze, 16 gol e 12 assist nell’ultima stagione, è balzato in pole dopo i timidi tentativi per Il Porto chiede almeno 35 milioni per sedersi al tavolo. Un budget in qualche modo preventivato, ma non Sull’ultimo fronte, quello dell’esterno offensivo, ieri c’è stata un’accelerata importante: il direttore tecnico Giuntoli ha avuto un colloquio molto proficuo con Bertolucci,. Il brasiliano del Porto, 47 presenze, 16 gol e 12 assist nell’ultima stagione, è balzato in pole dopo i timidi tentativi per Sancho e Adeyemi delle scorse settimane. L’uomo mercato dei bianconeri ha intavolato una trattativa non di semplice fattura, eppure da considerare avviata visto l’alto gradimento del calciatore, che in Portogallo percepisce uno stipendio attorno al milione e mezzo di euro a stagione e punta a raddoppiarlo trasferendosi in Italia.Un budget in qualche modo preventivato, ma non trasferibile su altri piani.



Juve, le ultime su Todibo e Koopmeiners