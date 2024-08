Chiesa-Besiktas: ecco cosa è successo davvero

Hanno fatto molto discutere le parole del vice presidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, secondo cui Federico Chiesa avrebbe avanzato una richiesta molto alta per accettare il club turco. «È vero, ne parliamo da circa dieci giorni. Il giocatore ha un'aspettativa di ingaggio pari a 9 milioni di euro annui e la Juventus ne vuole 15 per cederlo - ha raccontato ai media locali -. Attualmente sono sette le società sulle sue tracce, ma queste non sono richieste logiche. Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Besiktas». Immediata la risposta dell'agente dell'attaccante Fali Ramadani, intercettato dai microfoni di SkySport: «Non ho mai trattato con il Besiktas per Chiesa», le sue parole.