Juve, Commisso blocca Nico Gonzalez

Un triangolo che rischia di non esistere più visto che la Fiorentina fa sapere di non trattare una cessione, mentre il Genoa sta valutando un rinnovo al rialzo per Gudmundsson.

Senza un Gonzalez da acquistare, la Juventus poi si troverà anche con gli altri esuberi da gestire, come Weston McKennie e Filip Kostic. Il primo era stato indicato come possibile contropartita proprio per Gonzalez, il secondo invece era finito in una ridda di voci che non trovavano conferme. L'americano potrebbe comunque interessare, ma sarà eventualmente una scelta slegata al destino di Gonzalez.

La valutazione di Nico era superiore ai 30 milioni ma, come un anno fa, Commisso non vuole privarsi della sua stella, considerato che dodici mesi c'era un'offerta anche maggiore da parte del Brentford. Lì l'argentino non aveva avuto grandi problemi nel rifiuto di una cessione, evitando possibili mal di pancia (e rinnovando a settembre). Qui bisognerà capire quale sarà la reazione a quanto successo, visto che nelle ultime settimane sembrava ci fosse un'apertura al domino di mercato, dove le tessere si muovono una conseguentemente all'altra.