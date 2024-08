Koopmeiners, il retroscena: ha saltato il pranzo con i compagni

Né Teun Koopmeiners né Ademola Lookman si sono presentati ieri al pranzo della squadra, saltando anche l'allenamento previsto nel pomeriggio. I casi in oggetto però sono diversi fra loro, perché da un lato c'è stato un meeting positivo fra gli agenti del nigeriano e i dirigenti nerazzurri che, di fatto, ha calmato le acque. Lookman quindi è destinato a rimanere, al netto delle - non - offerte del Psg, che era convinto di chiudere per una cifra estremamente bassa, intorno ai 20-25 milioni di euro. L'enorme stupore dell'Atalanta deriva da questo, perché una valutazione accettabile era sui 50 per chi, tre mesi esatti fa, siglava una tripletta al Bayer Leverkusen per vincere l'Europa League. A questo punto è lecito anche aspettarsi un rinnovo contrattuale con prolungamento e miglioramento dell'ingaggio per Lookman, acquistato due anni fa dal Lipsia e che aveva chiesto, nel weekend, di non giocare contro il Lecce proprio per questioni relative al mercato. Tutto dovrebbe rientrare, insomma, nel giro delle prossime ore e potrebbe essere anche eleggibile per la sfida contro il Torino di domenica.