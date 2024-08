Juve, fatta per Conceicao: le cifre dell'affare

Dopo l'accordo trovato per l'arrivo dalla Fiorentina di Nico Gonzalez , la Juventus chiude anche per un altro esterno: tutto fatto per Francisco Conceicao . Il figlio d'arte portoghese sarà il nuovo rinforzo del reparto offensivo di Thiago Motta.

Juve, arriva Conceicao: i dettagli dell'affare

Il classe 2002 arriva dal Porto, club dove è cresciuto, in prestito secco oneroso per 7 milioni di euro più 2 di bonus. Conceicao, in vista di un'eventuale partenza, non era stato convocato per la sfida di questo weekend contro il Rio Ave e dovrebbe atterrare a Torino nella giornata di lunedì. A quel punto si passerebbe alle visite mediche e alla firma del contratto con il suo nuovo club. Per il portoghese si tratterà della prima esperienza nei top 5 campionati europei, dopo quasi l'intera carriera al Porto e il prestito all'Ajax nella stagione 2022/2023.