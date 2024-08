La Juve cerca di prendere anche Sancho: ecco la formula per arrivarci

TORINO - Ingordigia o opportunità? Perché la Juventus ha presentato un'offerta molto al risparmio per cercare di prendere anche Jadon Sancho , attaccante del Manchester United. In un'estate di spese pazze, con tutti gli obiettivi centrati, perché privarsi della speranza di potere far saltare il banco con un colpo da maestri? Non è ancora dato sapere la formula, ma non è improbabile che sia addirittura un prestito secco, al massimo con un diritto di riscatto, ma senza l'obbligo. E per quanto riguarda l'ingaggio? Quasi certamente lo United dovrebbe contribuire, perché non c'è nessuna intenzione di pagare i 10 milioni che Sancho attualmente percepisce dopo essere stato pagato 85 milioni tre anni fa . La realtà è che Ten Hag non ha intenzione di utilizzarlo e risparmiare qualche milione - magari trovandosi un giocatore rivitalizzato e che può avere un po' di mercato - potrebbe essere un'opzione valida. La sensazione che filtra però è di un certo pessimismo: oggi se ne saprà di più.

Il tentativo della Juventus

Ovviamente alla Juventus non cambierebbe più di tanto, almeno sulla carta. Perché Koopmeiners, Gonzalez e Conceicao sono abbastanza per dividersi i posti davanti, considerando che Mbangula ha avuto un impatto da grande giocatore e, almeno per un periodo, sarà anche difficile tenerlo fuori. Se lo United dovesse rifiutare la proposta bianconera ecco che non ci saranno altri arrivi in quella zona di campo. Se è possibile alzare ulteriormente il livello senza spendere, bene. Altrimenti la rosa è al completo.

I tagli

Anzi, c'è la necessità di sfoltire ancora. E dopo l'addio di Chiesa si lavora alla possibile cessione di Arthur, l'ultimo dei “paperoni” ereditati dalla scorsa gestione. Il brasiliano percepisce 6,5 milioni netti annui e ha avuto un avvicinamento dal Paok Salonicco, campione di Grecia. La Juve che ha dato apertura e disponibilità - ovviamente - alla cessione in prestito, sarà il giocatore a decidere ben sapendo che il tempo stringe e che sarà difficile sempre di più trovare una soluzione come il Liverpool di due anni fa o la Fiorentina della scorsa estate. Questo potrebbe smuoverlo da un rifiuto che un mese fa sarebbe stato probabilmente netto. Il tutto mentre De Sciglio va verso l'Empoli, dopo l'interessamento del Monza. Sarà un trasferimento a titolo definitivo visto che il contratto con la Juventus scade il prossimo giugno e probabilmente l’addio sarà accompagnato anche da una buonuscita. Facundo Gonzalez ha svolto ieri le visite mediche con il Feyenoord, anche se gli era stato prospettata un'esperienza in Italia o in Spagna: trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Rimangono in stand by due situazioni: la prima quella di Djalò, per cui sono tramontate le ipotesi Roma e Porto; e poi quella di Kostic- che ha un interessamento del Southampton e uno dell'Al Ain. Anche per lui gli spazi sembrano davvero sempre più risicati. Se poi arrivasse Sancho sarebbero praticamente zero.