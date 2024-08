Chiesa, due giocatori in uno. Quale va al Liverpool?

Vista dall’alto, ha tutta l’aria di una soddisfazione italiana: gli inglesi col turbo dei petrodollari vengono a fare shopping da noi, prelevando uno dei talenti migliori, comunque la si dica. Vista dal basso, è un altro cervello in fuga, uno dei nostri ragazzi capaci che a testa bassa abbandonano l’Italia per trovare soldi, affermazioni e gratificazioni, per diventare definitivamente qualcuno o almeno qualcosa.In ogni caso, la curiosità da qui in avanti sarà capire quale Chiesa si sia preso il Liverpool. Magari gli inglesi non sono bene informati, eppure la realtà è questa: di Chiesa ce ne sono in giro due. Noi li conosciamo benissimo entrambi. C’è il Chiesa imprendibile sulla fascia, velocissimo, forte nel dribbling e nel tiro a giro, pure altruista in fatto di grandi cross dal fondo, tra una cosa e l’altra capace anche di fare gol. È il Chiesa che abbiamo subito intuito agli albori, quand’era ancora ragazzino, il migliore del suo ruolo e sicuramente uno dei migliori della sua generazione di fine millennio. È il Chiesa visto e rivisto a Firenze, in quattro anni ruggenti, ma più ancora è il Chiesa ammirato agli Europei vinti proprio in Inghilterra, anche e forse soprattutto grazie a lui, e chissà che proprio da lì non sia nata la sua fama sui mercati del Regno Unito. È comunque questo il Chiesa che evidentemente credono di aver importato gli inglesi.