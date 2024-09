Juve, mercato da 200 milioni ma il bilancio respira: il motivo

Juve, la strategia

Questa sforbiciata non è stata indolore: da quando al vertice della piramide si è insediato Scanavino, l’uomo di fiducia di Elkann, e la direzione tecnica è stata affidata a Giuntoli, la dieta economica è stata piuttosto drastica e ha portato come conseguenze un paio di sessioni di mercato a spesa zero (ne sa qualcosa Allegri) e il ridimensionamento degli obiettivi del club. Il monte ingaggi è sceso progressivamente e senza sosta: 216 milioni nel 2020-21, 180,9 nel 2021-22, 166 nel 2022-23, 125,6 nel 2 023-24. Mentre le spese venivano abbattute, la Juve non ha mai smesso di essere la società con più costi di gestione dell’intera Serie A. Eccoci però alla fotografia attuale: nonostante un mercato da 200 milioni, 53 dei quali con impatto diretto su questo bilancio e gli altri da rateizzare nei prossimi anni, la squadra ha comunque un costo a bilancio inferiore rispetto a quella che nella passata stagione svettava nella classifica delle rose più onerose d’Italia.

La rivoluzione

In questa finestra di trattative il roster è stato completamente stravolto con gli arrivi di Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram, Cabal, Kalulu, Nico Gonzalez, Francisco Conceiçao e Koopmeiners. Otto colpi top e varie cessioni prestigiose, quasi tutte indolori nell’ottica del progetto esclusivo di Motta: con gli addii di Szczesny (risoluzione contrattuale) e Chiesa (ceduto al Liverpool), gli accordi conclusi con Alex Sandro e Rabiot, i prestiti di Rugani (Ajax), De Sciglio (Empoli), Djaló (Porto, la Juve parteciperà al suo stipendio) e Miretti (Genoa) e le cessioni di Kean (alla Fiorentina) e Iling-Junior (all’Aston Villa), senza dimenticare la riduzione salariale di Pogba dopo la squalifica per doping, la Juventus ha cancellato emolumenti pesantissimi, di fatto finanziando gli stipendi dei nuovi arrivi e permettendosi anche il “lusso” di limare il monte ingaggi di circa 6 milioni. Negli ultimi mesi sono anche stati ritoccati gli stipendi di Fagioli, Yildiz, Bremer, Locatelli, Gatti e Cambiaso. L’obiettivo di Elkann era scendere sotto quota 100, ma sarebbe stato impossibile conciliare un’altra “accettata” con il tentativo di rinforzare la rosa per far decollare il nuovo progetto. L’allenatore è soddisfatto e la proprietà pare aver accettato di buon grado l’ennesimo lifting, anche se parziale. Il campo dirà se quello di Giuntoli è un compromesso vincente.