Juve, Arthur in Brasile: piste per gennaio

In principio fu il Como. Poi il Leicester, la Fiorentina per un ritorno, il Napoli, le società turche senza dimenticare, ovviamente, le sirene dall’Arabia. L’estate di Arthur è stata caratterizzata dai tanti sussulti di calciomercato, con quel sobbalzo finale targato Napoli. In prossimità del gong della sessione estiva, il brasiliano era infatti in trattativa con il club azzurro con cui il suo agente Federico Pastorello dialogava e parlava da tempo, anche grazie al canale sempre aperto per l’operazione Lukaku . In quelle ore di fine agosto, ricordiamolo, il dt Cristiano Giuntoli aveva dato l’ok alla partenza del giocatore in prestito secco , ma mancava comunque l’intesa sull’ingaggio, con i bianconeri che poi hanno inserito Arthur in lista Champions e quella della serie A. Certo, una sorta di formalità, ma la Juve aveva posto ed ha potuto farlo.

Arthur non ha spazio alla Juve: futuro in Brasile

I nuovi arrivi a centrocampo di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Teun Koopmeiners chiudono di fatto lo spazio per l’ex Barcellona che resta così in uscita. Parliamo, quindi, di un futuro lontano da Torino e, soprattutto, di un possibile ritorno in patria tra quasi quattro mesi visto che già in questi giorni si sono rafforzate le voci su un rientro a casa del calciatore. In Brasile, del resto, il Gremio lo riprenderebbe volentieri e gli stessi tifosi di Porto Alegre sperano in un colpo sensazionale del proprio club. Non solo loro, però.

Juve, Arthur aspetta gennaio

Ad Arthur pensano anche le società con maggiori potenzialità: stiamo parlando di Flamengo, Palmeiras e Corinthians. E potrebbero essere proprio loro a sfidarsi durante la prossima finestra di trattative, che da quelle parti aprirà a gennaio e chiuderà a marzo. L’idea è in ogni caso sempre lo stessa, ovvero quella di coprire lo stipendio del calciatore da circa 5 milioni all’anno, senza però pagare il cartellino. Arthur in questi giorni ha rifiutato una serie di proposte dalla Turchia, dove il calciomercato chiude ufficialmente oggi. Vivrà quindi questi mesi aspettando gennaio e un’altra opportunità. Certo, il suo agente continuerà ad approfondire anche le altre piste italiane e straniere, ma negli ultimi mesi il canale con il Brasile si è rafforzato e quindi anche in virtù di questo il ritorno in patria del classe ’96 non va affatto escluso.