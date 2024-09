Szczesny al Barcellona, è fatta: ecco quando si chiude

Szczesny e la nuova avventura al Barcellona

I preparatori atletici blaugrana puntano ad avere a disposizione il sostituto dell’infortunato Ter Stegen per la partita col Siviglia del prossimo 20 ottobre, dopo la sosta, una settimana prima del Clasico in programma al Bernabeu. Szczesny starebbe già cercando una casa nella vicina Castelldefels - dove vive anche il connazionale Lewandowski - e potrà essere iscritto subito in tutte le competizioni, Champions compresa, visto che il Barça aveva in lista i soli Ter Stegen e Inaki Peña e aveva libero il terzo posto dedicato ai portieri.