Mercato Juve, arriva la svolta: spuntano due nomi a sorpresa per la difesa 

Quello tra David Hancko e Antonio Silva è un vero e proprio testa a testa. Entrambi hanno infatti dato disponibilità alla Juve e sono pronti a trasferirsi in Italia, per misurarsi con la serie A (per Hancko, dopo l’esperienza alla Fiorentina, sarebbe un ritorno). La società bianconera sta portando avanti le trattative in parallelo, pronta ad accelerare qualora ci fosse un’apertura da parte del Feyenoord o del Benfica. Silva, in particolare, convince di più l’allenatore Thiago Motta per le sue caratteristiche tecniche: mancino, è apprezzato per i suoi anticipi e per il suo senso della posizione.