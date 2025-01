Zirkzee nel mirino e Vlahovic sconsolato: la strategia Juve per l'attacco

La strategia della Juve per arrivare a Zirkzee

Così la soluzione è una sola: andare via per (almeno) sei mesi, cercando di ritrovarsi. Oppure, più semplicemente, disegnare la propria dimensione. La Juve sogna e studia le prossime mosse. Forse non c'è una serie di movimenti che porta allo scacco matto, ma è in superiorità numerica tra pedoni, cavalli, alfieri e torri. Tradotto: se al quattro di gennaio c'è già la sensazione che il corridoio possa aprirsi, vuol dire che a breve qualcuno lo percorrerà. Lo United ovviamente si frappone a un trasferimento a titolo temporaneo, preferirebbe un prestito con l'idea che possa trasformarsi in definitivo senza particolari cavilli, quasi a volere chiudere un capitolo che non è piaciuto. Come tanti altri negli ultimi anni, verrebbe quasi da pensare non sia un caso. Invece la Juventus non ha particolare fretta perché sa che a Zirkzee piacerebbe eccome tornare a lavorare con Thiago Motta, senza considerare che ha aspettato Milik per sei mesi Joshua Zirkzee (23 anni) con il solo Vlahovic in campo.