"La Juve insegue Araujo: il Barcellona respinge la prima offerta"

BARCELLONA - Il Barcellona avrebbe respinto la prima offerta della Juventus per Ronald Araujo . Lo scrive Mundo Deportivo, secondo cui l'agente del difensore centrale uruguaiano ha chiesto al club blaugrana di valutare la proposta bianconera, ma la risposta è stata netta: "Il giocatore non è sul mercato". Con un'offerta monstre però il Barça potrebbe cedere Araujo già a gennaio. La Juve è in cerca di un difensore per l'indisponibilità di Bremer, infortunato.

Araujo può partire se...

Dal Barcellona, scrive Mundo Deportivo, assicurano che Araujo è un giocatore fondamentale per la squadra e prenderebbero in considerazione la possibilità di lasciarlo partire quest'inverno solo per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Questo è il prezzo che il Barcellona ritiene giusto per il difensore uruguaiano, il cui contratto scade nel 2026. Al Barça sanno che se aspettassero l'estate, quando avrà solo un anno di contratto, il valore del giocatore diminuirebbe, ma danno priorità a tenerlo in rosa in questa seconda parte di stagione perché lo considerano un giocatore di altissimo livello, indispensabile per la corsa alla Liga.