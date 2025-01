Giuntoli e il mercato Juve: "Guardiamo all'estero, in arrivo novità"

Cristiano Giuntoli , Managing Director Football della Juve , è stato intervistato in diretta su Dazn prima del calcio d'inizio di Torino-Juve . Sul mercato dei bianconeri ha spiegato: "La strategia è rinforzare la squadra nel reparto difensivo e guardarsi intorno, se c'è qualche occasione in qualche altro reparto. Dobbiamo rispettare tanti parametri sia economici sia tecnici, i calciatori importanti a gennaio sono difficili da muovere e dobbiamo avere pazienza".

Giuntoli su Araujo e Kolo Muani

Giuntoli ha poi aggiunto: "Preferibile inserire un giocatore che già conosce il campionato italiano? In generale, forse, si. Nel particolare il mercato ti può offrire o meno certe situazioni. In questo caso, in Italia non ci sono possibilità e stiamo guardando all'estero. Araujo? Kolo Muani? Sono due calciatori bravi. Il mercato entra nel vivo adesso. Crediamo, speriamo, che in settimana ci siano già novità positive".

"Alla Juve ogni mese è il mese della verità"

Giuntoli ha infine concluso: "Alla Juventus sei sempre sotto esame, è sempre il mese verità nella Juve. Se fai bene questo mese, c'è il mese successivo e così via. Noi siamo consci di aver fatto un percorso da zero, un ridimensionamento, non un ridimensionamento, ci siamo incanalati in un percorso virtuoso anche dal punto di vista economico. Crediamo che a breve possiamo tornare a essere protagonisti e molto competitivi".