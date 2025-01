Juve, ufficiale Alberto Costa: i dettagli dell'operazione

TORINO - "Bem-vindo, Alberto!". Con queste parole, in attesa dell'arrivo dell'attaccante Kolo Muani in prestito dal Paris Saint-Germain , la Juve ha dato sui social il proprio benvenuto ad Alberto Costa , ufficializzando al contempo l'acquisto del giovane difensore portoghese classe 2003 a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes .

Juve, ufficiale Alberto Costa: i dettagli

Al club portoghese vanno 12,5 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, ma sono previsti anche oneri accessori pari a 1,3 milioni e premi per un ammontare non superiore a 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Alberto Costa ha invece firmato con la Juve un contratto fino al 30 giugno 2029.

La nota del club bianconero

A descrivere le caratteristiche del giocatore è la stessa Juve nella sua nota ufficiale: "Nato il 29 settembre 2003 a Santo Tirso, in Portogallo, Alberto Costa si distingue per fisicità (186 cm di altezza) e doti tecniche che lo rendono un difensore completo. A soli 21 anni, ha già dimostrato grande maturità e intelligenza tattica nel massimo campionato portoghese, la Primeira Liga. Nella stagione in corso ha collezionato 10 presenze in campionato, 4 nelle coppe nazionali e 7 nelle competizioni internazionali, trovando anche il suo primo gol nella UEFA Conference League". E ancora: "Con un mix di talento e determinazione, Alberto Costa rappresenta davvero un ottimo innesto nella rosa bianconera: la sua capacità di leggere le situazioni difensive, unita a un buon senso della posizione e alla propensione per il gioco offensivo, lo rendono un profilo ideale per il progetto bianconero".