Juve e Vlahovic, adesso è gelo: il futuro è un'incognita. E l'Arsenal...

L’arrivo di Kolo Muani a Torino rappresenta sicuramente uno stimolo in più per Dusan Vlahovic, che ieri si è allenato con la squadra ed è quindi pronto per la partita di domani contro il Milan. Oltre al match sul campo, l’attaccante deve però affrontare una sfida ben più delicata: quella del mercato. Ieri il suo agente, Darko Ristic, è sbarcato a Torino per incontrarlo, La volontà è quella di capire i nuovi equilibri con l’arrivo di Kolo Muani e fare il punto della situazione in un momento davvero caldo per la sessione di gennaio. La foto con Vlahovic in un ristorante torinese, pubblicata dal procuratore sui suoi social, conferma in ogni caso che non c’era nessuna volontà di rendere misterioso questo viaggio tra campo e mercato. La Juve ha comunque negato incontri ufficiali tra Ristic e Giuntoli, ma è chiaro che ci saranno dei contatti per approfondire il futuro del calciatore in scadenza nel 2026. Il serbo, infatti, ha sempre rifiutato la spalmatura dell’alto stipendio da 12 milioni di euro perché pensa che il tema dell'ingaggio stia più a cuore alla Juve che a lui. I rapporti tra le parti si sono quindi irrigiditi negli ultimi mesi, con la società bianconera costretta a cedere il calciatore per evitare di perderlo eventualmente a zero il prossimo anno.