Juve, Kelly più vicino. E c’è l’idea Todibo

Giuntoli ha una strategia ben chiara che solamente l’alta marea del mercato può spazzare via: «Non ci saranno cessioni». Il dt lo ha ribadito spesso, recentemente, anche per allontanare un po’ di tensione da un ambiente preoccupato dalle sorti di Cambiaso e Vlahovic, ancora in attesa del sostituto di Bremer. Le occasioni, però, di solito non avvisano: arrivano all’improvviso e travolgono, facendo mutare gli scenari. Così, se davvero il City dovesse presentare nelle prossime ore un’offerta da 65 milioni di euro per l’esterno, più di qualcuno alla Continassa potrebbe vacillare.

Juve, l'incastro di mercato porta in Inghilterra

Al momento non c’è stata una vera proposta di acquisto da parte del City, anche se la Juve si è già messa al riparo prendendo Alberto Costa, terzino che come Cambiaso può giocare sia a destra sia a sinistra. Guardiola, però, resta parecchio interessato al calciatore della Nazionale. Pure se la sua priorità resta il vice Rodri, dato che il pallone d’oro è sempre fermo per la rottura del crociato. Una clamorosa (oggi inaspettata) cessione del ragazzo di Genova cambierebbe i piani in entrata della Signora; imporrebbe infatti un acquisto top in difesa anziché un altro prestito secco come quello di Renato Veiga. Senza uscite traumatiche, la Juve si lancerebbe su Lloyd Kelly del Newcastle. La settimana scorsa Giuntoli aveva intavolato sia questa trattativa sia quella, chiusa due giorni fa, per Veiga, atteso oggi a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto. In un primo istante il Newcastle aveva alzato un muro chiedendo 15 milioni per il cartellino, con il passare delle ore pare invece aver ammorbidito le richieste, aprendo al prestito di Kelly ma con diritto di riscatto. Una formula decisamente più conveniente.

Juve, c'è Veiga. E occhio a Todibo

Tutte le pratiche per Veiga, dicevamo, sono state ultimate. Due giorni fa Giuntoli aveva trovato l’accordo col Chelsea (prestito leggermente oneroso, in stile Kolo Muani) e ieri il nuovo difensore bianconero ha avuto modo di parlare al telefono con Thiago. Motta vede in lui una riproduzione del Calafiori che esplose a Bologna: piede sinistro, fisico (è alto 190 cm), tecnica, personalità e anche un fine istinto da regista. «Sono un difensore al quale è sempre piaciuto attaccare», disse Veiga il giorno della sua presentazione in blues. Con Danso sempre defilato, Antonio Silva che si complica e con Hancko messo dai suoi agenti sulla via della Continassa per giugno (il Feyenoord oggi non lo cede, ma in estate sì), ieri è spuntato un nuovo obiettivo. Anzi, in realtà si tratta di un vecchio amico. Giuntoli avrebbe infatti bussato di nuovo alla porta di Jean-Clair Todibo, la stessa che in estate il Nizza aveva sbattuto per accogliere in salotto il West Ham. L’8 agosto, durante un blitz notturno, mentre il dt bianconero aspettava una risposta all’offerta di prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, i francesi lo hanno dato in Premier. Dove non è felice. Oggi per arrivare a Todibo la Juve si dovrebbe in qualche modo “sostituire” agli inglesi, prenderlo in prestito e garantire al Nizza le stesse condizioni per il riscatto. Non facile.