Juve, Cambiaso con la valigia pronta

TORINO - Il veleno sta nella coda. Perché i giorni della chiusura del calciomercato invernale della Juventus possono portare a un grande stravolgimento per Andrea Cambiaso . A ore è attesa una grossa offerta da parte del Manchester City per il laterale, primo e unico nome nella lista di Pep Guardiola per la fascia. La valutazione che ne fa la Juve è di 70 milioni , ma la proposta degli inglesi sarà più bassa, compensando magari con i bonus. A quel punto bisognerà capire se prevarrà l'idea di tenerlo oppure cederlo per finanziare il mercato rimanente. Per comprendere perché il City non incontrerà le richieste bianconere bisogna però fare un passo indietro, perché l'interesse è datato almeno inizio di gennaio, quando però Cambiaso era assolutamente incedibile. Per due volte gli uomini di Guardiola hanno bussato per cercare di avere dei parametri su cui attestarsi, ricevendo picche almeno fino alla metà del mese.

Cambiaso nel mirino del City

Poi tutto è cambiato e c'è stata l'apertura alla cessione, sì, ma nel frattempo erano stati aperti altri colloqui comunque necessari per rinforzare la squadra: Omar Marmoush dall'Eintracht Francoforte, Abdukodir Khusanov dal Lens e Vitor Reis dal Palmeiras, per un totale di 152 milioni spesi in tre colpi. Per questo adesso c'è il problema Cambiaso che va a braccetto con quello del centrocampista: Rodri non è ancora stato sostituito, non è detto che non ci possa essere un colloquio aperto fra le squadre per Douglas Luiz - magari in un pacchetto prendi due e paghi uno - ma lì è proprio Pep a non dare il completo gradimento, perché ha già avuto il brasiliano alle dipendenze qualche stagione fa. In ogni caso dopo la partita con il Bruges - se il City non vince perde una ventina di milioni che non sono esattamente pochi se devi acquistare - l'offerta arriverà. A quel punto verrà fatta una scelta, anche se tutti gli interpreti in questione sanno che eventualmente l'affare Cambiaso può essere solamente rimandato a giugno: questa sera però non giocherà, forse non è una mossa diplomatica ma un indizio, più che un segnale. Thiago ha fatto riferimento alla caviglia, ma l’infortunio risale all’8 dicembre (Juve-Bologna), da allora Cambiaso ha saltato 3 partite, poi è rientrato e ha totalizzato 8 presenze, anche se non a tempo pieno.

Juve a caccia di un altro difensore

La Juve, dopo aver chiuso il prestito di Veiga, si è presa l’ultima pausa di riflessione prima di agire. Il difensore mancante balla tra i soliti nomi, da Todibo del West Ham a Kelly del Newcastle, mentre per Hancko - che è già stato messo nel mirino per l'estate - servirebbe accettare la proposta per Cambiaso. C'è movimento intorno a Samuel Mbangula. Tanti gli interessamenti per Nicolò Fagioli, anche se nessuno è tale al momento da portare a una cessione, meglio a titolo definitivo. Infine Dusan Vlahovic: l'Al Nassr ha provato a convincerlo ad accettare l'Arabia, ma lui preferisce continuare a giocare in Europa. Il rinnovo va a rilento e non sembrano esserci spiragli per un suo addio a gennaio: a giugno si vedrà, anche se probabilmente per sei mesi sarà come un separato in casa.