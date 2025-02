Juve, si blocca l'arrivo del difensore: Jorge Mendes scende in campo

TORINO - Danso in bilico. Si complica la strada che porta al gigante austriaco del Lens perché la concorrenza si fa decisamente più pericolosa. La provenienza è francese, bisogna andare a Rennes per trovare il competitor al momento più forte della Juve: il club bretone, dopo aver preso Brassier dal Marsiglia, vuole infatti fare doppietta con il centrale dei giallorossi. E l’offensiva è molto concreta: 22 milioni più 2 di bonus per arrivare all’acquisto definitivo. Non un semplice prestito, pur oneroso, come prospettato dalla Continassa. Ecco che la formula e naturalmente il copioso investimento potrebbero fare la differenza nella scelta del Lens di dire sì a un acquirente piuttosto che a un altro. Danso, dal canto suo, vuole (vorrebbe?) soltanto la Juve e aveva dato rapidamente il proprio benestare al trasferimento in Italia, dopo che la Signora lo puntava da settimane ma non aveva finora mai affondato il colpo. La mossa è stata fatta: prestito oneroso per 4 milioni complessivi, 2,5 di parte fissa più 1,5 di bonus, fino al termine della stagione. Le necessità dei bianconeri sono stringenti, vista la situazione di totale emergenza del reparto arretrato dove si susseguono gli infortuni. Giovedì sera, l’affare sembrava decisamente bene indirizzato, tanto che si attendeva semplicemente il via libera del Lens. Parallelamente, però, avanzava la candidatura del Rennes, più forte anche di quella dell’Aston Villa; pure gli inglesi infatti puntavano a una formula in prestito simile a quella juventina. Ieri la situazione si è cristallizzata e ora vede appunto i bretoni in vantaggio: il Lens infatti ritiene naturalmente più vantaggiosa la proposta del club francese; Danso invece pensa ancora alla Juve, che ha alzato la posta offrendo nuovi bonus relativi a risultati e prestazioni dell’austriaco da aggiungere a quelli garantiti con la prima offerta. Il tira e molla continua.