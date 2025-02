Juve, un altro portoghese nel mirino: ecco chi è la diga del Benfica

Un nome nuovo è finito nei radar della Juve per la prossima estate, ed è un altro portoghese dopo Francisco Conceiçao e Renato Veiga. S i tratta di Florentino Luis del Benfica, centrocampista classe ‘99, che in passato era stato trattato anche dal Milan e dalla Roma . Da quanto trapela, i bianconeri hanno avviato i primi contatti per conoscere i costi dell’operazione e la disponibilità del ragazzo ad un possibile trasferimento in Italia. Molto forte nella fase difensiva e nel recupero palla, Florentino ha un contratto con i lusitani fino al 2027 ed è uno storico obiettivo dei club della Premier.

La Juve su Florentino Luis, la diga portoghese

Come detto, il Milan aveva provato a prenderlo nel 2023 nei giorni della cessione di Tonali al Newcastle, su indicazione di Stefano Pioli. La sua valutazione è sui 30 milioni di euro, ma la Juve punterà su una formula alla Conceiçao, con una sorta di riscatto garantito. Florentino era in campo nella sfida persa dagli uomini di Thiago Motta in Champions League lo scorso 29 gennaio. E proprio la sua ottima prestazione in fase di copertura (non a caso viene soprannominato la "diga portoghese") ha conquistato la dirigenza della Vecchia Signora. Anche Antonio Silva si è messo in luce quella sera. Il centrale era una delle primissime scelte di Cristiano Giuntoli per la difesa bianconera, ma l'operazione non si è conclusa a gennaio per l'alta richiesta dei lusitani.