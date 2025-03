Juve, svelato il piano mercato di Giuntoli: da Lookman a Retegui ed Ederson, tutti gli obiettivi in casa Atalanta

La Bergamo-Torino è sempre stata un'autostrada particolarmente battuta. L'ultima volta da Teun Koopmeiners , a furia di certificati medici, nell'agosto scorso. 60,7 milioni complessivi per i fischi dell'altra sera, ma anche per gli applausi mezz'ora dopo, quando l'olandese ha fissato il 2-0 contro il Verona e, forse, lasciato definitivamente dietro le proprie paturnie da pietra angolare della Juventus di Thiago Motta . Perché il problema di Koop sta proprio qui, passare dal nerazzurro al bianconero come campione celebrato, pagato tantissimo e con una guerra che ha fatto più male che bene. Un errore che difficilmente verrà rifatto, sebbene sia altrettanto chiaro come la boutique Atalanta attragga e continui a farlo. Perché ci sono tre giocatori che Giuntoli ha osservato, nemmeno troppo velatamente.

Juve, idea Lookman

La posizione di Ademola Lookman è chiara oramai dall'estate scorsa, quando voleva già salutare in direzione Psg. Lì non era arrivata l'offerta, anche se poi il nigeriano era rimasto fuori dai convocati per sua stessa richiesta fino alla chiusura del mercato: valore intorno ai 45-50 milioni. Stagione ottima, la sua, ma la recente querelle con Gasperini ha aggiunto sale sulla ferita, non c'è un rinnovo e andrà in scadenza nel 2027. Tradotto: è l'ultima estate per venderlo al massimo del suo prezzo, ma in generale i nerazzurri erano già entrati nell'ordine di idee di trovare un sostituto tra i 25 e i 30 milioni. In caso di cessione di Yildiz - solo a cifre stratosferiche - ecco che Lookman diventerà un tema caldo: conosce già il campionato, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, ha un ingaggio basso, sotto ai due milioni. Lui preferirebbe la Premier League, ma ovviamente prenderebbe in considerazione una grande in Italia.

Ederson e Retegui, la situazione

Situazione simile, contrattualmente, per Ederson. Il brasiliano ha giocato la propria miglior stagione fino a gennaio, quando ha avuto un momento di appannamento e, almeno in alcune circostanze, ha mostrato stanchezza. D'altronde è l'unico con certe caratteristiche e il tour de force inflittogli è lì a dimostrarlo. Scadenza 2027, l'Atalanta ha cercato di avere un dialogo costruttivo circa un possibile prolungamento, ma le risposte latitano. Come a dire: dopo tre anni si ritiene pronto per il salto in un altro ambiente, di primissimo piano. In Inghilterra piace a tutti, oltre al Barcellona dopo averlo visto all'opera al Montjuic, in un lampo che ha stregato diversi pretendenti. Valutazione: 60 milioni, come Koop. Infine Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A, pagato 22 milioni più 3 di bonus la scorsa estate, al momento dell'infortunio di Scamacca. La sua esplosione lo fa valere almeno il triplo, ma il lungo contratto con i nerazzurri - fino al 2028 - potrebbe portarlo all'incedibilità. Poi, certo, con un'offerta alla Hojlund ci sarebbe un cambio di idea, ma in un ruolo dove toccherà già spendere per Kolo Muani sembra difficile ipotizzare un altro investimento (molto) pesante.