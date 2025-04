Bufera Tiago Djaló: sospeso dal Porto, può tornare subito alla Juve

Neanche il ritorno in patria è servito a far tornare la carriera di Tiago Djaló sulla retta via. Arrivato a gennaio 2024 alla Juve dal Lilla, il difensore ha giocato appena 17 minuti (nell'ultima giornata contro il Monza) in sei mesi a Torino e l'estate scorsa è stato ceduto al Porto in prestito annuale, dopo essere stato vicino alla Roma. I bianconeri speravano che in Portogallo potesse rimettersi in luce, invece Djaló ha deluso molto il club di Oporto e non solo in campo. A far infuriare la società, infatti, sono stati i suoi comportamenti irrispettosi, come quando a Capodanno arrivò in ritardo all'allenamento perché stava festeggiando a Madrid. Dopo quell'episodio il Porto aveva comunque deciso di continuare a credere nel difensore, sceso in campo da titolare anche nelle due sfide di Europa League contro la Roma, ma l'ultima vicenda ha fatto definitivamente perdere la pazienza ai Dragoes.