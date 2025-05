Juve, doppio piano per l'allenatore: Tudor si gioca tutto con l'ombra di Conte

Il treno Conte corre lungo i binari dei desideri mentre Tudor è ancora a bordo . Il mercato, da sempre, ammette il doppio gioco e così la Juve sta preparando, in parallelo, due strategie di futuro ben distinte . Lo sfogo di Igor a Champions acquisita - "Non vado al Mondiale senza la certezza di restare" - è rientrato il giorno dopo con la retromarcia carpiata del suo agente, Seric, riportando almeno appartentemente l’allenatore in linea con i pensieri della società. Il croato alla rassegna iridata ci andrà eccome, pure se è consapevole che alla Continassa sono partite le manovre per la sua sostituzione. Però la sostanza non cambia: oggi - almeno nella testa di qualcuno - c’è una Juve con Conte e una Juve con Tudor. E chissà che non ci sia pure un terzo nome all’orizzonte. Se Gasperini non andasse alla Roma...

Tudor si gioca tutto

Certamente piani, tentativi informali e sussurri si sovrappongono in ore soltanto all’apparenza di stacco dopo il rompete le righe di due giorni fa e l’appuntamento al 2 giugno per cominciare a preparare la trasferta negli States. Nel frattempo, Tudor in America tenterà il colpo gobbo: andare più avanti possibile per mettere in crisi chi vorrebbe dargli il benservito nonostante il raggiungimento del 4° posto alla media di 2 punti a partita. Lui resterebbe più che volentieri: dopotutto, ha accettato un contratto a termine, anche immaginando la prospettiva di un esonero. Con la Champions si è almeno garantito un milione di euro di risarcimento in caso di separazione.

Il mercato della Juventus

Il doppio piano - con Tudor ed eventualmente con Conte - si ripercuoterà sul mercato. Al Mondiale per Club la Juve avrà anche Rugani, già rientrato a Torino dopo il prestito all’Ajax, e con lui Kostic, reduce dall’anno trascorso al Fenerbahçe. Nei primi dieci giorni di giugno, quando si aprirà la sessione straordinaria di trattative stabilita dalla Fifa, la Juventus non dovrebbe fare acquisti, tenendosi il tesoretto da 100 milioni di euro al periodo successivo (luglio-agosto), quando di queste spese potrebbe anche beneficiare un altro allenatore. Il ragionamento è evidente: sì a quei "due-tre colpi mirati" di cui parlava Giuntoli, ma solamente quando ci saranno certezze tecniche. Del resto, sarebbe illogico completare operazioni con le indicazioni di un tecnico e poi sostituirlo. Le trattative si concentreranno su un difensore e su un attaccante, con Hancko del Feyenoord e Osimhen del Napoli sempre in cima alla lista, pure se il nigeriano arriverebbe a costare più di 90 milioni. Per il reparto avanzato sono in rialzo anche le quote di Hojlund e Retegui.

Giuntoli e le cessioni

Sul fronte uscite, viceversa, Giuntoli sta tentando di chiudere le porte. Veiga, Conceiçao e Kolo Muani, tre calciatori approdati alla Juve in prestito secco e oneroso ma senza opzioni di riscatto, dovrebbero rientrare rispettivamente al Chelsea, al Porto e al Psg, squadre che parteciperanno alla stessa competizione iridata; eppure c’è la ferma volontà di evitare tutto questo, prolungando le loro esperienze almeno di un mese. Per Francisco e Renato la strada appare in discesa - il Porto si augura che la Juve paghi successivamente i 30 milioni della clausola - mentre su Muani bisogna ancora limare dei dettagli che si intrecciano con il futuro. Uno su tutti riguarderebbe l’impegno, da parte della Signora, a garantire non solo la permanenza di Randal per luglio, ma anche un acquisto a titolo definitivo per una cinquantina di milioni nel 2026. Siccome i bianconeri intendono prima sondare altri profili, eviterebbero di impegnarsi già oggi su Kolo, partito a razzo (5 gol nelle prime 3) prima di eclissarsi, ritrovando il guizzo solo nelle ultime partite. A Torino si stanno chiedendo se è davvero Randal l’uomo sul quale costruire il progetto. Mentre su Vlahovic hanno già una risposta: non essendoci stato il rinnovo, verrà ceduto al miglior offerente a un anno dalla scadenza contrattuale.