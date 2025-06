Calciomercato Juve, idea rinnovo Kolo Muani: tutte le alternative per l'attacco

Juve all’attacco. Alla rivoluzione in società si accompagneranno cambiamenti significativi anche nella composizione della rosa e la lente di ingrandimento è sull’attacco. La base del futuro sarà Yildiz: sarà il numero 10 il punto di riferimento tecnico del reparto e il volto del club sul piano del marketing. L’indicazione arriva direttamente dalla proprietà che ha deciso di puntare su Kenan in tempi non sospetti, mettendolo al centro del progetto e programmando un sforzo ulteriore anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto, pur con fatica, è stato conquistato e quindi il rischio è stato scongiurato; adesso è più semplice rispondere a eventuali sirene di mercato e l’intenzione è di blindare ulteriormente il talento turco. La volontà è di prolungare il matrimonio che attualmente ha come orizzonte il 2029. Attorno a Yildiz, il reparto è tutto da costruire. Serve infatti un erede di Vlahovic, che resta in uscita dopo che le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno sono fallite. Damien Comolli dovrà trovare un club in grado di garantire 40 milioni ma il direttore generale farà anche un giro d’orizzonte con gli agenti del serbo per capire i contorni della situazione. Non c’è comunque soltanto Dusan in bilico perché appare scontato l’addio di Milik, dopo una stagione in cui non è mai stato a disposizione a causa degli infortuni, mentre Conceiçao resterà per il Mondiale per Club ma non verrà acquistato a titolo definitivo e Mbangula potrebbe garantire risorse importanti in caso di offerte interessanti. Un rinforzo potrebbe essere Kolo Muani per il quale si sta lavorando con il Paris Saint Germain per allungare il prestito per gli Stati Uniti ma con un pensiero anche alla prossima stagione. Il francese, arrivato a gennaio, ha chiuso con 8 gol in 19 presenze e potrebbe tornare utile anche in futuro.