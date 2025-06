Juve, senti Conceição: "Futuro in bianconero? Vi dico che..."

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Francisco Conceição scatenato in Nations League . Il figlio dell' ex allenatore del Milan ha dato spettacolo all' Allianz Arena contro la Germania , trascinando - insieme all'eterno Cristiano Ronaldo - il Portogallo in finale con un gol da urlo . Ai microfoni di Sky Sport, l'esterno classe 2002 di proprietà del Porto ma in prestito alla Juve , ha parlato di vari temi tra i quali il suo futuro in maglia bianconera ( 37 presenze e 5 reti in tutte le competizioni).

Juve, Conceição dice la sua sul futuro in bianconero: "Vi dico che..."

"L'ultima volta che il Portogallo ha battuto la Germania una persona per me speciale ha segnato una tripletta? Aveva segnato mio papà (Sergio, ndr), 25 anni fa", sottolinea tra i sorrisi 'Chico'. "Oggi ho segnato io, solo uno purtroppo e non tre come lui ma ho aiutato la squadra a vincere che è la cosa importante. Ora prepareremo la finale per vincere. Non ho ancora parlato con mio padre ma so che è molto felice per me e io sono felice per aver aiutato la squadra con un bel gol". Poi l'inevitabile domanda sul futuro alla Juve che si prepara al Mondiale del Club (esordio contro l'Al-Ain, in programma il 19 giugno): "Se resterò a Torino anche dopo il torneo? Non lo so ancora, vediamo cosa succedere. Tutto può ancora succedere..."