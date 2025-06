Tudor-Juve, accordo fino al 2027: firma prima degli Usa 

È sceso di nuovo in campo John Elkann , stavolta in senso prettamente fisico. La sua volontà di dare una sterzata alla Juventus, del resto, si era percepita in modo nitido nell’ennesimo restyling dirigenziale che ha portato all’allontanamento di Giuntoli, all’arrivo di Comolli e al nuovo ruolo di capo delle strategie calcistiche cucito su misura per Giorgio Chiellini ; a meno di 72 ore della partenza della squadra per il Mondiale per Club, però, ha pensato che fosse necessario far sentire alla squadra la voce rassicurante della proprietà. Così l’ad di Exor, ricordando per certi versi le sortite di Gianni Agnelli, ieri ha calcato il prato verde della Continassa, accompagnato dal figlio Leone, da Chiellini, dall’ad Scanavino e dal presidente Ferrero, oltre che dal nuovo manager francese.

Tudor e il contratto

Elkann ha salutato uno a uno i calciatori e ha parlato a lungo con Tudor. “Jaki” e Igor, alla presenza dei dirigenti, hanno scherzato e si sono confrontati, apprezzando la mentalità di un gruppo che sta maturando sotto le cure del croato. Sarà proprio Tudor il responsabile di questa crescita, non solo verso la rassegna iridata che per la Juve comincerà il 19 giugno a Washington con l’Al Ain. Tudor guiderà infatti la squadra per l’intera stagione. Proprio in queste ore, sta trattando il prolungamento. Il rinnovo automatico al 2026 era scattato con la conquista del quarto posto, un’ulteriore estensione dell’accordo fino al 2027 sarebbe invece il segno concreto della fiducia della proprietà. Che si è convinta di avere già in casa l’allenatore del futuro dopo essersi guardata un po’ intorno alla fine del campionato. Domani, prima della partenza per gli Usa, Tudor dovrebbe firmare il nuovo contratto da 2,5 milioni netti a stagione, che ovviamente non prevederà più la clausola liberatoria a favore della Juve, inserita a marzo come una forma di cautela nel caso in cui il club avesse deciso di cambiare allenatore anche con il 4° posto.

L'appello ai calciatori

"Siamo la Juve e non dobbiamo dimenticarlo" l’appello di Elkann alla squadra: il messaggio motivazionale ha fatto breccia. La proprietà vuole il massimo. Gli ottavi, garantiti per le prime due del girone, sono realisticamente l’obiettivo minimo, ma entrare nella top 8 significherebbe spedire un segnale alle avversarie nella prossima Champions. John si è anche rassicurato sulle condizioni di alcuni: "Sei pronto?", ha chiesto a Rugani. "Sei in forma?", ha domandato a Bremer. Coccolare e considerare i calciatori è il primo passo per vederli rendere al meglio. Deve averlo imparato osservando con ammirazione i comportamenti del nonno.