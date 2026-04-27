In Inghilterra sicuri: "Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio"

ROMA - Per il futuro della Juve è fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League (c'è un +3 su Como e Roma da difendere a quattro giornate dal termine del campionato di Serie A), ma il club bianconero sta già iniziando a programmare la prossima stagione e cerca di anticipare le mosse per garantire a Luciano Spalletti (fresco di rinnovo) un rinforzo tra i pali.

In Inghilterra sicuri: "Alisson pronto a dire sì alla Juve"

In cima alla lista dei desideri c'è il 33enne Alisson Becker, già protagonista in Italia con la maglia della Roma dal 2016 al 2018 prima di trasferirsi al Liverpool, che avrebbe già fatto sapere di gradire il trasferimento alla Juve. Secondo gli inglesi di 'TEAMtalk' il portiere brasiliano, sotto contratto con i 'Reds' fino al 2027, sarebbe pronto a dire sì al biennale (con opzione per la terza stagione) proposto dai bianconeri.

E il bianconero Di Gregorio piace al Liverpool

Il Liverpool, sempre secondo il sito inglese, non avrebbe gradito più di tanto i presunti contatti tra la Juve e Alisson Becker, ma tutto potrebbe essere superato in sede di trattativa visto che, assicura ancora 'TeamTalk', il club di Anfield apprezza Michele Di Gregorio seguito anche in passato. I 'Reds' hanno già messo sotto contratto il georgiano Giorgi Mamardashvili, l'eventuale arrivo dell'attuale portiere bianconero garantirebbe a Slot (o al suo successore) due giocatori affidabili. Secondo 'TeamTalk' la Juventus ha valutato anche l'ipotesi De Gea (ora alla Fiorentina), ma l'ex Roma sarebbe l'obiettivo numero uno del club bianconero.