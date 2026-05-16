Da Openda a David, mezza Juve è in bilico: il piano cessioni 

Mezza Juve in bilico. La sfida di domani con la Fiorentina sarà l’ultima della stagione della Signora allo Stadium e per molti bianconeri l’ultimo ballo all’Allianz. Il futuro è ancora da delineare per diversi giocatori e non si tratta di giocatori qualunque. Non può essere tale, ad esempio, Dusan Vlahovic , arrivato nel mercato invernale del 2022 come nuovo uomo dei sogni dopo che l’estate precedente aveva salutato un certo Cristiano Ronaldo, e ora, a quattro anni di distanza, tutt’altro che sicuro del suo domani. Il tema del rinnovo resta d’attualità, il pressing di Luciano Spalletti non si attenua e anche l’endorsement di Kenan Yildiz in favore del compagno è significativo, ma restano da superare alcuni ostacoli non secondari alla voce commissioni e bonus alla firma. Se un principio di intesa sulla durata biennale del nuovo contratto e sull’ingaggio 6 milioni era stato trovato, c’è ancora distanza tra club e rappresentanti del bomber serbo sugli altri aspetti. Vlahovic intanto non vuole perdere il ritmo dopo i due gol consecutivi contro Verona e Lecce e mette nel mirino la “sua” Fiorentina.

Vlahovic e il tabù Fiorentina

Per la possibile ultima volta davanti ai tifosi bianconeri allo Stadium c’è l’incrocio con la Viola in cui è sbocciato prima di compiere il salto in alto in bianconero e da ex Dusan non ha ancora segnato alla Fiorentina. E Koop? Pure lui è in discussione dopo due stagioni da controfigura del giocatore ammirato all’Atalanta che aveva indotto la Juve a investire la bellezza di 60,7 milioni (tra quota fissa, bonus e oneri accessori) nel 2024. Koopmeiners non ha mai trovato continuità e feeling, nonostante Thiago Motta, Igor Tudor e ora Spalletti gli abbiano garantito non poca fiducia e lo abbiano sperimentato in diverse zone del campo. Teun non è più intoccabile e se dovesse arrivare l’offerta giusta sul mercato (30-35 milioni per evitare una minusvalenza) l’addio potrebbe diventare realtà.

I flop stagionali

Alla voce flop bisogna annoverare pure i colpi della scorsa estate che avevano fatto sognare i tifosi: David, Zhegrova e Openda sono sull’uscio della Continassa perché il loro rendimento non è mai stato adeguato all’investimento compiuto né in linea con le aspettative. Soltanto David, pur con lunghe pause, ha fornito qualche segno di vita realizzando 8 gol in 45 presenze; per capirsi tanti quanti Vlahovic che però, a causa del lungo infortunio, ha giocato meno della metà delle partite del canadese (21). Zhegrova ha regalato solo bagliori e viene ricordato al momento per l’errore incredibile con il Galatasaray che ha affossato il tentativo di rimonta dei bianconeri ai playoff di Champions e per il palo nel recupero contro il Verona. Zero reti per il kosovaro, solo due per Openda, scomparso dalle rotazioni di Spalletti. Così come Gatti, Miretti, Kostic e Adzic, cui il tecnico ha lasciato nell’ultimo periodo spiccioli di partita. Sulla porta di Di Gregorio, invece, si allunga l’ombra di Alisson: Lucio intende aumentare il tasso di esperienza tra i pali e punta il brasiliano del Liverpool già allenato alla Roma. Per DiGre, quindi, il futuro potrebbe essere lontano dalla Juve.