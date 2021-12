Lazio, altra idea per l’attacco: spunta Kalinic

ROMA - Chiuso il campionato prima di Natale, è tempo di calciomercato. Le priorità della Lazio sono chiare: una punta centrale e un terzino mancino. Per il ruolo di vice Immobile è stato depennato dalla lista Botheim, andato al Krasnodar. Il norvegese, che era stato opzionato, non convinceva per la sua giovane età. Sarri chiede un giocatore pronto all’uso e espero. Ecco che l’ultimo nome da aggiungere è quello di Nikola Kalinic del Verona. Il 5 gennaio compirà 34 anni, quest’anno per lui 3 gol 1 assist in 10 presenze totali. Contratto in scadenza nel prossimo giugno. E sempre in casa Hellas piace Kevin Lasagna. I rapporti tra Lotito e Setti sono ottimi dopo l’affare Zaccagni, colpo biancoceleste dell’ultima estate. Kalinic si aggiunge ai possibili colpi di mercato a gennaio. Si attendono passi in avanti del ds Igli Tare per accontentare subito Sarri.