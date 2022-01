Lazio, idea Emerson Palmieri. Sarri chiede anche un attaccante

ROMA - Le urgenze di gennaio, i sogni per giugno. Sarri allena una Lazio divisa in due, stabile e instabile, e per due Lazio fantastica sul mercato. Aspetta rinforzi a sinistra, vale per l’immediato e per il futuro. Se non arriverà un mancino subito, in estate chiederà a Lotito e Tare di fare un tentativo per Emerson Palmieri del Chelsea, oggi in prestito al Lione. Sempre che sia acquistabile dagli inglesi. I francesi hanno un diritto di riscatto esercitabile a fine stagione, hanno già negato ai Blues la possibilità di riprendere Emerson a gennaio dopo l’infortunio di Chilwell. A Sarri piace il giocatore, l’ha conosciuto durante l’esperienza al Chelsea, quell’anno giocò poco. Ha 27 anni, è nazionale azzurro, è stato vicino al ritorno in Italia in estate, Spalletti provò a portarlo a Napoli. Emerson, parlando di Sarri, ha sempre speso parole dolci: «Con Sarri abbiamo fatto un anno meraviglioso, siamo arrivati terzi in Premier League, in fi nale di Carabao Cup e abbiamo vinto l’Europa League. Con Spalletti è più un rapporto di amicizia, ci parli tutti i giorni anche della tua famiglia. Con Sarri invece è più sul campo, al di fuori non hai molto rapporto, ma è una bellissima persona con un cuore enorme. Sarri lavora più sulla tattica, è quello in cui crede. Anche Spalletti ci tiene molto, ma ti lascia più divertire nelle sedute d’allenamento. Chi si arrabbiava di più? Sicuramente Sarri», sono altri passaggi di un’intervista del passato.