Lazio, Jony in uscita: c’è lo Sporting Gijon

ROMA - La Lazio pronta a vendere Jony, esubero in rosa ormai da mesi. Trattativa avviata con lo Sporting Gijon, ex club dell’esterno. Per lui sarebbe la terza esperienza in carriera con la maglia asturiana. Lo scoglio dell’operazione, fino a ieri sera, era la causa contro il Malaga: il tribunale ha respinto (così come aveva già fatto la Fifa) la contestazione del club spagnolo riguardo il trasferimento a Roma a livello gratuito, reso possibile da una clausola presente nel contratto del giocatore in caso di retrocessione degli andalusi. Storia chiusa, Jony vuole ripartire dalla Spagna.