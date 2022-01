Lazio, occhio alle scadenze: 4 giocatori via a ‘zero’

ROMA - Quattro giocatori importanti della Lazio sono in scadenza a giugno 2022. Il 31 gennaio è una data importante per Luiz Felipe, Patric, Strakosha e Leiva. Da domani potranno programmare il proprio futuro e liberarsi eventualmente a parametro zero a luglio prossimo. Il caso più eclatante è quello proprio di Luiz Felipe: perderlo gratis sarebbe un danno e una perdita dolorosa. I contatti per il rinnovo si sono moltiplicati, ma fino ad ora non sono sfociati in un esisto positivo. Non si hanno più notizie di una risposta al club, è tentato da offerte all’estero più ricche e affascinanti. L’ombra dell’Inter, nonostante le smentite, si starebbe allungando sempre di più su di lui.

Gli altri casi di giocatori in scadenza

Patric è pronto ad andare al Valencia, praticamente tutto fatto. Già in questa sessione di mercato, il difensore aveva dimostrato la voglia di partire, ma Sarri ha messo il veto. Non si smonta la difesa così. Caso Strakosha: nessun offerta per il rinnovo, la questione portieri in casa Lazio sarà il rebus per la prossima estate. L’albanese pronto a salutare, Reina rimane per un altro anno solo con la qualificazione in Europa (anche lui in scadenza a giugno). Capitolo Leiva: ad aprile 2021 aveva smentito di essere in contatto con altri club per programmare il suo futuro da giugno 2022 in poi. Non si è mai parlato di un nuovo contratto per il brasiliano, oggi 35enne. Possibile un incontro a fine anno.