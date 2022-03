Lazio, casting sui portieri: spunta l'ipotesi Silvestri

ROMA - Portieri, difensori, centrocampisti, anche un vice Immobile. Alla Lazio servono rinforzi come non mai per tappare i buchi creati dalle scadenze di contratto e quelli preesistenti. Sarri aveva chiesto un portiere già in estate, lo ha rifatto a gennaio, non c’è mai stata la possibilità di accontentarlo. Si è puntato su Strakosha e Reina , con il primo non s’è ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, il secondo rimarrà solo in caso di qualificazione in Europa League , è l’opzione presente nel suo contratto. Sarri vuole ripartire con due nuovi portieri, un titolare e un vice .

Lazio a caccia di un portiere: tutte le ipotesi

Rintracciarne di bravi a buon costo è missione impossibile. Fosse per Mau andrebbe dritto su Kepa, portiere allenato al Chelsea, dai costi improponibili (è stato pagato 80 milioni, ne guadagna 7 a stagione). Il Chelsea, è vero, vive una situazione particolare dopo l’uscita di Abramovich. In molti potrebbero partire. Solo un aiuto pesante dei Blues permetterebbe alla Lazio di sperarci prendendolo in prestito, con gran parte dello stipendio pagato. Servono obiettivi raggiungibili, acquisti che diventino patrimonio tecnico ed economico. Nella lista dei preferiti da Sarri c’è Carnesecchi, 21 anni, numero uno della Cremonese, gioiello dell’under 21, è in prestito dall’Atalanta, lo vogliono in tanti. A dicembre costava 10, oggi già 15. Sempre che la Dea lo venda. Percassi punta a scatenare un’asta. L’Atalanta ha scelto Musso l’anno scorso, andrà avanti con lui. E’ sul mercato Sergio Rico, portiere di proprietà del Paris Saint Germain, è in prestito a Maiorca. Ha gli stessi agenti di Luis Alberto. Occhio a Marco Silvestri dell’Udinese, ha 31 anni. E’ esploso a Verona, poi è passato ai friulani dove è alla prima stagione. E’ una candidatura che può prendere piede. In Premier non gioca Gollini, sempre di proprietà dell’Atalanta. Non sarà riscattato dal Tottenham, tornerà in Italia e sarà sul mercato.