Lazio su Palavecino: il River Plate è disposto a trattare

ROMA - «Dieci club europei su Palavecino », è il numero dei sondaggi ricevuti da Pablo Sabbag, manager argentino, in passato procuratore del portiere Carrizo. Lo hanno scritto in Argentina . Il conto è iniziato a gennaio. La Lazio è tra questi. Conosce bene l’agente del trequartista argentino, può essere d’aiuto se deciderà di affondare il colpo. Augustin Palavecino , 25 anni, 1,79 di altezza, talento del River Plate , è seguito dai biancocelesti. E’ stato voluto da Gallardo, è il tecnico dei Millonarios. Di più: in Argentina assicurano che Lotito e Tare meditano di presentare un’offerta per provare a strappare metà cartellino. Il River, in verità, ha il 65% dei diritti del giocatore, la parte restante appartiene alla sua scuderia. E’ sotto contratto fino al 2024, ha una clausola di 20 milioni . Il River ha bisogno di incassare, accetterebbe offerte un po’ più basse. Era stato venduto per 3,5 milioni di dollari dal Deportivo Cali: 1,8 per il 35%, poi 1,7 per il restante 30%.

La strategia della Lazio

Palavecino è argentino con passaporto spagnolo, sarà stato seguito da Tare l’anno scorso, quando pensava a Borré per l’attacco e Angileri per la fascia sinistra, tutti del River. Palavecino è cresciuto con Gallardo, con lui è diventato più dinamico e versatile. Lo seguiva ai tempi del Deportivo Cali, prima ancora al Platense. L’interesse della Lazio non è detto che si trasformi in trattativa, si capirà dopo l’incontro Lotito-Sarri in programma tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Il presidente conta di chiudere la semestrale (riunione il 30 marzo), poi incontrerà Mau. Sempre che non tergiversi ancora. In quell’occasione si deciderà il futuro del tecnico e della Lazio. Di rinnovo non si è più parlato e chissà se ne riparleranno. Prima servirà un chiarimento su cosa non è stato fatto a gennaio e su cosa di dovrebbe fare a giugno.