“Il Maiorca non riscatterà Muriqi dalla Lazio”

MAIORCA - Vedat Muriqi dopo il debutto super con la maglia del Maiorca sta faticando. Due gol e un assist nelle prime tre partite in Liga dal suo arrivo a gennaio, poi più nulla. Prestazioni in calo, il Pirata sembra essere in difficoltà. E così il club della Baleari, secondo quanto riporta Estadiodeportivo, avrebbe già preso una decisione in vista di giugno: niente riscatto. L’opzione di acquisto dovrebbe aggirarsi intorno ai 13 milioni di euro. Vedat appare destinato a tornare alla Lazio in estate. Fuori dai piani di Sarri, i biancocelesti proveranno a monetizzare il massimo dalla sua cessione. Sino a gennaio, con il tecnico toscano in panchina, 11 presenze e 1 gol. Bottino troppo magno per un calciatore pagato nell’estate del 2020 quasi 20 milioni di euro.