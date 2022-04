Lazio, il mercato secondo Sarri: ecco le sue richieste

La lista di Sarri

L’elenco che riguarda nuovi giocatori è lungo. Il tecnico ha una lista di nomi, ma non sono obblighi d’acquisto. Chiede giocatori con determinate caratteristiche perfette per la sua idea di gioco. E c’è l’incognita Milinkovic. Il Sergente potrebbe essere l’uomo dato in partenza per fare cassa e sistemare i conti. Un sacrificio forse dovuto, ma tanto doloroso per tutto l’ambiente e l’allenatore stesso. Tutto è in divenire: il primo appuntamento per il futuro della Lazio è andato in scena. Ne seguiranno altri, più chiarificatori e decisivi.