Lazio, André Anderson firma con il San Paolo: è ufficiale

SAN PAOLO (Brasile) - Lasciata la Lazio da qualche giorno per rientrare in Brasile, André Anderson ha firmato oggi il contratto che lo lega al San Paolo . È stato lo stesso club sudamericano a rendere ufficiale il trasferimento con un comunicato sul proprio sito internet e sui social: "Questo lunedì (11 aprile), il San Paolo ha deciso di ingaggiare il 22enne trequartista, che arriva in prestito fino al 30 giugno 2023, con opzione di acquisto . Il giocatore era alla Lazio, vanta convocazioni per le nazionali giovanili del Brasile e dell'Italia e andrà a rafforzare la rosa guidata dal tecnico Rogério Ceni . L'atleta si trova già a San Paolo, si è sottoposto alle visite mediche e ha avuto modo di conoscere la struttura tecnica a Barra Funda", si legge nella nota del club paulista.

Solo 4 presenze agli ordini di Sarri

Anderson era approdato alla Lazio nel 2018, proveniente dal Santos per 50mila euro, ma in biancoceleste non è riuscito mai a trovare continuità. Nel corso della sua avventura italiana ha giocato un paio di stagioni in prestito alla Salernitana in Serie B e ha collezionato 5 presenze, con un gol (il 15 ottobre 2019 contro il Portogallo), nella nazionale italiana under 20. In questa stagione, con Maurizio Sarri, ha raccolto appena 4 presenze e 61 minuti totali in campo: l'ultima apparizione risale al 20 febbraio, contro l'Udinese.