Lazio, idee di mercato: Loftus-Cheek possibile erede di Milinkovic

ROMA - Piani e strategie di mercato. In attesa di scoprire il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio sonda il terreno per un eventuale sostituto. A Maurizio Sarri piace Ruben Loftus-Cheek, 26 anni, mezzala del Chelsea, che finirà sul mercato a giugno. Mau lo ha già allenato a Londra, dove il giocatore ha disputato la sua migliore stagione: dieci gol in 40 presenze. Lo voleva l’Everton a gennaio e in estate il suo nome era già finito sul taccuino di Tare proprio su indicazione dell’allenatore. Rispetto ad un anno fa il Chelsea è bloccato dalle restrizioni.