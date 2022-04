Lazio-Milinkovic, in ballo il futuro: due top club pronti all’assalto

ROMA - Tra un mese il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà più chiaro. La Lazio valuta la sua cessione con il giocatore in scadenza nel 2024: se vuole pretendere il massimo dal suo cartellino, in estate potrà dire sì a una top offerta. Dopo sette anni sembra arrivato il momento del saluto del Sergente. Soprattutto perché il club è chiamato a rifondare. Il piano biennale, stabilito nel 2021, si deve realizzare e completare attraverso sei o sette acquisti, forse otto. In poche parole: serve una potenza economica importante.

Milinkovic e le possibili offerte

L’agente di Sergej, Kezman, ha fretta. Nei prossimi 15-20 giorni avrà alcuni appuntamenti in agenda da cui emergeranno le offerte da recapitare a Formello. E entro un mese le porterà da Lotito. Ma quanto vale il centrocampista? Qualcuno sostiene 100 milioni, ma più verosimilmente la sua valutazione si aggira intorno ai 70-80 milioni compresi bonus. In pole ci sono PSG e Manchester United. Leonardo punta Milinkovic da quando lavorava al Milan. L’estate scorsa si era avvicinato e nel possibile affare avrebbe inserito come possibile contropartita Pablo Sarabia, 29 anni, esterno d’attacco e nazionale spagnolo, ceduto poi in prestito allo Sporting Lisbona. Di proprietà dei parigini c’è anche il portiere Segio Rico, che piace ai biancocelesti. In casa United invece, tutto ruota intorno al possibile addio di Pogba. Tra un mese tutta la verità.