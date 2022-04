Lazio, occhi in Premier per il post Milinkovic

Occhi in Premier. Le prime manovre per il nuovo centrocampo passano dall’Inghilterra. Sarri, un anno dopo, spera di riuscire ad avere Loftus-Cheek, mezzala del Chelsea, 26 anni. Lo aveva indicato appena arrivato, l’ha chiesto di nuovo alla Lazio e la società ha mosso dei passi per sondare la fattibilità dell’operazione. […] È in scadenza nel 2024, potrebbe muoversi in prestito (così come già accaduto negli anni scorsi) o con un prezzo misurato. È uno degli indiziati per sostituire Milinkovic. Sarri aspetta di conoscere il budget di mercato, dipende dalla cessione del serbo, dall’eventuale qualifi cazione in Europa League e dal tesoretto che potrebbe essere formato da alcune cessioni dei giocatori in prestito. […] In Premier gioca sempre Leander Dendoncker, jolly del Wolverhampton, 26 anni, centrocampista e difensore centrale. È in scadenza nel 2023, piace da tempo alla Lazio. Era stato valutato come regista in passato, può essere adattato in più ruoli e avere un prezzo conveniente.