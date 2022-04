Lazio, serve il vero Zaccagni. E con l’offerta giusta…

ROMA - Mattia Zaccagni cerca se stesso, non il giocatore in chiaroscuro delle ultime partite. L’ex Verona pronto per il grande finale, Sarri chiede l’aiuto di tutti, soprattutto di quei giocatori che hanno qualità incredibile. Zac, tra dicembre e febbraio, ha collezionato 4 reti, 4 assist in campionato e provocato altri 2 gol. Prestazioni che gli hanno fatto guadagnare anche la convocazione nella Nazionale di Mancini (con tanto di esordio, anche se arrivato nell'inutile match con la Turchia).

Zaccagni e il mercato

Zaccagni è arrivato a Roma la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro da pagare in tre anni. A giugno, chissà, potranno essere prese in considerazione eventuali offerte per lui. Dovrebbero però trattarsi di proposte molto interessanti dal punto di vista economico per far entrare l’esterno nella lista dei "sacrificabili". Intanto la Lazio si aspetta un grande finale, poi per i piani di mercato ci sarà tempo.