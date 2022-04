Lazio, il tesoro dei prestiti: ecco chi potrebbe essere riscattato

ROMA - Una lista lunga di prestiti potrebbe portare soldi nelle casse della Lazio . Muriqi (Maiorca), Fares (Torino), Vavro (Copenaghen), Kiyine (Venezia), Escalante (Deportivo Alavés), Jony (Sporting Gijón), Durmisi (Sparta Rotterdam), Adekanye (Crotone) e Djavan Anderson (Pec Zwolle). In più i giovani sparsi in giro per l’Italia. Ecco tutti i calciatori che in biancoceleste non hanno lasciato il segno e che in estate sono pronti a tornare alla base.

Lazio, la situazione dei prestiti

Tra i pochi che al momento sembrano avere qualche possibilità di essere riscattati c'è l'argentino Gonzalo Escalante, che con il Deportivo Alaves in Liga è tornato a recitare un ruolo di primo piano, con tanto di 3 gol e un assist in 14 partite disputate. Il diritto di acquisire la totalità del cartellino in favore degli spagnoli è stato fissato a circa 2,5 milioni di euro. Il problema è che i baschi sono vicini alla retrocessione. Muriqi e Jony pronti al rientro, al Pirata le buone prestazioni non bastano. Il Maiorca difficilmente sborserà i 12 milioni di euro per il riscatto. Discorso diverso per Vavro, sempre più protagonista al Copenaghen. I danesi potrebbero trattare una cifra più bassa rispetto ai 7 milioni stabiliti a gennaio per il potenziale riscatto. Sarebbero comunque soldi freschi che la Lazio è pronta a incassare per il futuro mercato.