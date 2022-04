Lazio, c’è il sostituto ideale di Milinkovic: Loftus Cheek

ROMA - Milinkovic molto probabilmente lascerà la Lazio. Lo farà dopo 7 anni, nella sua miglior stagione in biancoceleste. A Formello pensano già al sostituto. Il sogno di Maurizio Sarri si chiamava Ruben Loftus Cheek, 26 anni, centrocampista del Chelsea. Mau lo ha allenato a Londra dove l’inglese ha giocato al top sotto la sua guida. Contratto in scadenza nel 2023, ma Tuchel nelle ultime partite lo sta facendo giocare con una certa continuità. Sembrava fuori dal piani, non sembra così. Ingaggio elevato, ma si potrà trattare. Tutto dipende dal Chelsea. Caratteristiche simili a quelle del Sergente, che sarà sacrificato per sistemare i conti e provare a rifondare la squadra. Loftus Cheek è in lista acquisti, bisognerà attendere la fine del campionato per scoprire il futuro. Europa o no, tutto dipende dal piazzamento in campionato. Entreranno soldi a bilancio derivanti dalla competizione europea? Un dettaglio non da poco.