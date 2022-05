Lazio, rivoluzione in difesa. E spunta Ferrari del Sassuolo…

ROMA - Una stagione da finire, un’altra da programmare con tanti interrogativi. Europa o no, si stilano i primi piani di mercato in vista del 2022-2023. C’è una difesa da ricostruire tra scadenze e giocatori in uscita. Acerbi potrebbe andare via dopo gli ultimi mesi difficili. La rottura con i tifosi sembra una ferita difficile da rimarginare. C’è Patric in scadenza di contratto con una possibilità di rinnovo legata al futuro di Sarri. Con Mau è pronto a rimanere. Andrà via Luiz Felipe a zero. Stesso discorso per il portiere Strakosha.